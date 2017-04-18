Количество случаев отравления алкоголем в Мурманской области сократилось на 12%

19 Апреля 2017 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - По данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, в период январь – март 2017 года на территории Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечено снижение случаев отравлений спиртсодержащей продукцией на 12%. Случаи отравлений спиртсодержащей продукцией, завершившихся смертельным исходом, сократились на 20%. Более 68% случаев острых отравлении алкоголем связаны с чрезмерным употреблением этилового спирта. В числе пострадавших от отравления алкоголем пятеро детей и подростков. Для восьми человек отравление этанолом стало причиной смерти.

На протяжении двух последних лет в первом квартале зарегистрировано по три случая отравлений метиловым спиртом. Все случаи закончились летальным исходом.

Фото: Twitter