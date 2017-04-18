ВБРР стал уполномоченным банком по сопровождению контрактов гособоронзаказа

19 Апреля 2017 года, 11:21

МОСКВА/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов вошел в число уполномоченных банков по сопровождению контрактов гособоронзаказа. Таким образом, в перечень кредитных организаций, соответствующих критериям статьи 8.1 Федерального закона «О государственном оборонном заказе», теперь включено 8 банков.

Существенный рост капитала и показателей операционной деятельности в 2016 году вместе с другими необходимыми критериями позволили ВБРР в полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к банкам для сопровождения контрактов гособоронзаказа.

Включение АО «ВБРР» в число уполномоченных банков позволит расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг для действующих и потенциальных клиентов, включая кредитование предприятий на цели выполнения гособоронзаказа.

Банк отвечает требованиям Постановления Правительства РФ от 21.12.2011 № 1080, соответствует положениям Постановления Правительства РФ от 05.05.2016 № 389 в части инвестирования временно свободных средств государственных корпораций, государственных компаний. Банк включен в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ВБРР входит в число банков, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России, является участником системы страхования вкладов.