Спасатели Мурманской области работают в режиме «повышенной готовности»

19 Апреля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманская область стала участником учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Командно-штабное мероприятие МЧС России, стартовавшее сегодня продолжится до 21 апреля.

Сегодня Мурманская подсистема РСЧС и Главное управление областного МЧС были приведены в режим работы «Повышенная готовность». В последующие дни будет происходить непосредственная ликвидация условных происшествий. Отметим, что учения проводятся в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации. В них задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая все субъекты страны.

«Особое внимание во время проведения будет уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. По замыслу, спасателям и органам управления предстоит реагировать на ситуации, возникающие в результате природных пожаров и безаварийного пропуска весеннего половодья. Будут отработаны элементы межведомственного взаимодействия», – сообщили «Би-порту» в Правительстве Мурманской области.