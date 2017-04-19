В сфере автосервиса и транспортных перемещений на работу требуются мужчины и женщины

19 Апреля 2017 года, 12:25

Автомобильный транспорт является основным способом перемещения на внутригородских, междугородних и международных дорогах. До тех пор, пока существует высокая потребность в нем, будут повсеместно требоваться водители всех категорий транспорта, специалисты по ремонту и техническому обслуживанию автомобильной техники. В России средняя зарплата специалистов в этой отрасли составляет 50 000 рублей.

Потребности в водительских специальностях

На территории РФ водителем можно устроиться в любом регионе. Самая простая и активно востребованная в каждом городе профессия – водитель такси и городского общественного транспорта. В последние годы на эти должности работодатели охотно берут женщин.

Некоторые службы такси формируют штат исключительно из водителей-женщин, делая из этого рекламное преимущество компании. Другие секторы экономики требуют специалистов по управлению большегрузным транспортом. В этом сегменте пока остаются востребованными мужчины.

В районах Сибири, Дальнего Востока актуальны профессии водителей спецтехники: автовышек, автобетономешалок, буровой и добывающей автотехники, автокранов. В местах активного строительства также востребованы специалисты по работе на крупной строительной автотехнике. Чтобы расширить регион поиска высококвалифицированных специалистов, работодатели вводят работу вахтовым методом, обеспечивая сотрудникам оплату проезда к месту работы. На международные перевозки постоянно открыты вакансии в транспортных компаниях, занимающихся перемещением грузов между странами. Это ответственная работа, требующая тщательной подготовки, наличия специального пакета документов.

В автосервис требуются специалисты на все участки процесса ремонта и обслуживания машин.

Во всех регионах страны постоянно открыты вакансии на все бизнес-процессы СТО. Без гендерной принадлежности рассматриваются кандидаты на вакансии администратора, бухгалтера, приемщика.На работу по ремонту автомобилей всегда требуются автомеханики с большим опытом работы и их помощники без опыта или с минимальным опытом работы по профессии.

На крупных СТО деятельность по ремонту и обслуживанию автомобилей постоянно требует таких специалистов, как жестянщик, электрик, автослесарь, автомаляр.

Технологии по улучшению автомобиля, его переоснащению постоянно требуют молодых, но с опытом работы или прошедших специальное обучение специалистов.

Автомойщик – профессия для молодых ребят. С нее многие начинают карьерный путь. В зависимости от оснащения мойки работодатели выдвигают разные требования к кандидатам.

Вершина карьеры в сфере автосервиса – должность управляющего сервисным центром. Такие вакансии время от времени возникают в крупных городах. Получить эту должность могут те, кто имеет знания устройства и эксплуатации автомобилей, менеджмента организации.

Работодатели всегда отдают предпочтение тем кандидатам, у которых есть практический опыт в профессиях, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей, и полученное заочно высшее образование в сфере менеджмента.

Материал подготовлен на основании информации сайта Jobslooker.com.