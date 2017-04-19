На благоустройство парков Полярные Зори получат более 8 млн рублей

19 Апреля 2017 года, 13:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ — Областные власти выделяют Полярным Зорям субсидию на поддержку обустройства городских парков.

Как следует из текста документа, на эти цели в текущем году город получит 8,9 млн рублей. Примечательно, что Полярные Зори являются единственным получателем подобной субсидии в регионе. Решение о выделении субсидий было принято на основе конкурсного отбора, сообщается в постановлении.

Напомним, что согласно положениям госпрограммы по благоустройству городской среды, неухоженные парки негативно влияют на качество жизни населения.

Фото: pz-city.ru