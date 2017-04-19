Антимонопольщики обжалуют решение суда по иску «Аэропорта Мурманск»

19 Апреля 2017 года, 13:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Управление ФАС по Мурманской области не согласно с решением Арбитражного суда Мурманской области, который удовлетворил иск ОАО «Аэропорт Мурманск». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Жалоба будет подана в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В решении УФАС было заявлено, что ОАО «Аэропорт Мурманск» злоупотребляет своим доминирующим положением. Данный факт проявляется в высоком уровне тарифов и сборов, которые начали действовать с 1 сентября 2015 года. Речь идет о сборах за обслуживание воздушных судов, включая дополнительное техническое обслуживание. Так, предписанием обязывало аэропорт устранить необоснованный рост. Ранее в ведомство с жалобой обратились авиакомпании, которые впоследствии выступали в суде в качестве третьих лиц и поддержали позицию ответчика.

Вместе с тем, суд исходил из того, что сам по себе факт доминирования на рынке не свидетельствовал о нарушении антимонопольного законодательства.

«Управлением не представлено достаточных доказательств, позволяющих суду установить совершение Обществом действий, направленных на установление монопольно высокой цены спорных нерегулируемых аэропортовых услуг, – сказано в решении Арбитражного суда. – А равно доказательств, опровергающих сведения, приведенные хозяйствующим субъектом в обоснование деятельности в допустимых пределах осуществления гражданских прав, осуществления самостоятельного планирования предпринимательской деятельности с учетом ее экономической рентабельности».

Фото: М. Паламарчук