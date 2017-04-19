В этом году в Мурманской области будет отремонтировано 105 км дорог

19 Апреля 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ — Готовность регионального Минтранса к периоду летних дорожных работ сегодня обсудили в областном правительстве. По словам главы Минтранса Дмитрия Соснина, план ремонтов был сформирован еще осенью, базой для него стали сведения Мурманскавтодора, а также обращения от местных властей, областных депутатов и представителей общественных организаций региона.

«Основной упор делаем на наиболее востребованные трассы с интенсивным движением. Это такие участки, как Оленегорск-Ловозеро, Пиренга-Ковдор, участки автодорог «Лотта», «Салла», есть потребность в продолжении капитального ремонта автодороги Умба-Варзуга. На этот год запланировано выполнение ремонтов 105 км автодорог регионального значения», - пояснил Соснин.

Как отмечают в региональном правительстве, жалобы граждан в основном связаны с состоянием дорог в муниципалитетах, а потому почти треть расходов Мурманской области на дорожную деятельность приходится на ремонты городских и сельских дорог. Напомним, что в этом году на ремонт дорог регион получит из федерального бюджета 168 млн рублей.

Отмечается, что в этом году региональный Минтранс введёт новый вид поддержки муниципалитетов – субсидии на ремонт и реконструкцию мостовых сооружений. Так, примерно 43 млн рублей будет выделено на ремонты мостов в Колвице и Североморске, а также продолжатся работы по проектированию реконструкции автоподъездов к Ковдозеру и Зареченску.

Отдельной темой беседы стали итоги внедрения автоматизированной системы учёта и оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области. Напомним, что система электронного учета начала работать в полную силу в ноябре прошлого года.

Сообщается, что в этом году власти продолжат развивать систему. В частности, планируется заменить проездные билеты на долгосрочные транспортные карты, а также ввести функцию электронного кошелька с возможностью пополнения транспортной карты через Интернет. Как отмечают в правительстве, в перспективе – возможность оплаты проезда банковской картой.