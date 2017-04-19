В «Колэнерго» завершились соревнования профессионального мастерства структурных подразделений

19 Апреля 2017 года, 14:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - В ходе соревнований команды производственных отделений «Северные электрические сети» и «Центральные электрические сети» продемонстрировали уровень знаний действующих правил, инструкций и норм, регулирующих выполнение работ с приборами учета электроэнергии, и умение работать с базами данных, навыки по проверке технического состояния и схемы включения счетчиков электроэнергии. При прохождении этапов участники соревнований также оценили правильность программирования приборов учета, произвели замену прибора учета и настройку устройства сбора и передачи данных, а также провели работы по выявлению хищений электроэнергии, классификации хищений, оформлению актов о неучтенном потреблении электроэнергии.

По результатам семи этапов соревнований судейская бригада присудила победу команде ПО «Северные электрические сети».

Главный судья соревнований, заместитель директора филиала «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев отметил, что работа по учету электроэнергии требует от специалистов постоянного совершенствования профессиональных навыков. «Мы с вами видим, как быстро меняется в техническом плане это направление, появляются качественно новые интеллектуальные приборы и оборудование, без знания которых сегодня невозможно работать эффективно», - подчеркнул Алексей Лебедев.

Соревнования для специалистов по учету электрической энергии прошли в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») впервые.