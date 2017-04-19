В Мурманской области могут запретить охоту на дикого северного оленя

19 Апреля 2017 года, 15:06

МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ — Министерство природных ресурсов региона установило предварительный размер квот на добычу лосей, бурых медведей и диких северных оленей на охотничий сезон 2017-2018. Квоты будут действовать на территории Апатитского, Кировского, Кольского, Кандалакшского и Терского районов Мурманской области. В этих районах Минприроды планирует провести общественные обсуждения с гражданами и общественными организациями материалов оценки воздействия на окружающую природную среду в результате изъятия охотничьих животных. В частности, в Кировске слушания пройдут 21 апреля.

Региональное Минприроды уже сейчас подготовило доклад с предварительными размерами квот. Согласно этому документу, в частности, на грядущий сезон, который начнётся 1 августа 2017 года и продлится до 15 марта 2018 году, не будут выделены квоты на дикого северного оленя.

Как разъясняют в своём докладе специалисты ведомства, численность дикого северного оленя на территории Мурманской области по данным визуальных наблюдений в прошлом году снизилась до 6,5 тысяч особей. Причиной, по мнению ведомства, является возросшая браконьерская активность, поскольку в целом климатические и природные условия в местах проживания оленей оценены как положительные.

В Минприроды «Би-порту» пояснили, что квот на диких северных оленей в грядущем охотничьем сезоне не предусматривается по всей Мурманской области. При этом на лося предполагается квота в размере 193 особи, а на бурого медведя — 56 особей. Однако пока все данные по квотам является предварительными, и нуждаются в доработке. Окончательные размеры квот ведомство опубликует к началу охотсезона.

Напомним, что о введении моратория на отстрел дикого северного оленя в Мурманской области ходатайствовали власти Ловозерского района, позже официальное письмо в адрес федерального Минприроды направляли депутаты Мурманской областной Думы.

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