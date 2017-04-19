Норвегия признана самой свободной для СМИ страной

МИР/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Финляндия уступила первое место в рейтинге свободы слова и опустилась на вторую строчку. Как пишет Yle, лидером рейтинга, подготовленного организацией «Репортёры без границ» стала Норвегия.
Рейтинг официально ещё не был опубликован, в СМИ просочились лишь некоторые данные.
В рейтинге свободы слова за 2016 год Россия занимала 148 место из 180. По мнению авторов рейтинга, на положение России повлияли «драконовские» законы, блокировка сайтов и давление на СМИ существенно выросли в последние годы.
«Ведущие независимые информационные агентства либо были взяты под контроль, либо были подавлены», - говорится в карточке страны.
Кроме того, «Репортёры без границ» обращают внимание на то, что телеканалы заваливают зрителей пропагандой, блогеры получают реальные сроки за свою деятельность, а правозащитные НКО объявляются «иностранными агентами».
Обновленный рейтинг будет опубликован в ближайшее время.
Напомним, в 2016 году Мурманскую область назвали самым лояльным регионом по отношению к действующей местной власти в Северо-Западном федеральном округе.
Фото: DPA/ТАСС