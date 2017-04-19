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Главная » НОВОСТИ » Компенсация за неиспользованный отпуск экс-главы Карелии превысила миллион рублей
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 15:20

Компенсация за неиспользованный отпуск экс-главы Карелии превысила миллион рублей


КАРЕЛИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ — Экс-глава Карелии Александр Худилайнен после отставки помимо зарплаты получил из бюджета миллион рублей, сообщает «Губернiя Daily».

Карельские журналисты обратили внимание на то, что за первые месяцы этого года расходы республиканского бюджета на функционирование высшего должностного лица региона выросли более чем вчетверо: согласно данным Министерства финансов Карелии, за январь-февраль на эти цели было потрачено 1,85 млн рублей, хотя что годовой объем ассигнований на функционирование главы Карелии составляет 2,73 млн рублей.

Как сообщили в Минфине Карелии, увеличение расходов действительно связано с прекращением полномочий Худилайнена. Бывший глава республики, помимо заработной платы, получил компенсацию за неиспользованные с мая 2013 года по февраль 2017 года дни отпуска.

Точной суммы денежных выплат, которые получил экс-губернатор, в Минфине не назвали, но если объем расходов карельской казны на функционирование высшего должностного лица региона в январе-феврале 2016 года составлял 438 тысяч рублей, то бывшему главе республики выплатили дополнительно более 1,4 млн рублей.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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