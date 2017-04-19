Инфляция в России прибавила 0,1%

19 Апреля 2017 года, 16:28

РОССИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - За период с 11 по 17 апреля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля – 100,2%, с начала года – 101,2%.

За прошедшую неделю цены на свинину выросли на 0,6%, баранину, молоко стерилизованное и сметану – на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные и крупа гречневая стали дешевле на 0,7%, куры, масло подсолнечное, сахар-песок и пшено – на 0,2-0,5%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,9%, в том числе на капусту белокочанную – 7,2%, лук – 5,7%, картофель – 5,5%, помидоры – 3,2%, морковь – 3,0%.