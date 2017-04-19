Регионы не выполнили программу капитального ремонта за прошлый год

19 Апреля 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – В 2016 году в России не были реализованы планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, пишут «Известия», ссылаясь на доклад Министерства строительства по итогам работы за прошлый год.

«По данным субъектов России, в рамках региональных программ капитального ремонта завершен ремонт 41 424 многоквартирных домов общей площадью 135 млн кв. м», — сказано в документе. По утвержденным на год планам, однако, предполагалось отремонтировать более 47 тысяч домов общей площадью 155,7 млн кв. м. По данным ведомства, в них проживает около 5,7 млн человек.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис признал, что было отремонтировано 88% от запланированного количества домов. При этом темпы ремонта увеличились вдвое по сравнению с 2015 годом.

«Пока итоги еще не подведены — мало завершить сами работы, необходимо корректно оформить документы, получить акты приемки работ, подтвержденные управляющими компаниями, представителями собственников и так далее. После того как все документы будут оформлены, уровень выполнения плана повысится — значительная часть регионов выполнила свои обязательства по капремонту в полном объеме», — заверил он.

За год было собрано 85,7% взносов на капремонт, что на 8,53% больше, чем в 2015, отмечено в докладе Минстроя. Из запланированных 166 млрд рублей удалось собрать 142,3 млрд рублей. Помимо этого, было предусмотрено предоставление господдержки на 24,4 млрд рублей.

Стоимость работ по капремонту, по предварительным расчетам, составляла 151,6 млрд. рублей, но в соответствии с актами приемки работ было потрачено меньше денег, 107,8 млрд рублей. Из этой суммы 19,4 млрд рублей были выделены из средств государственной и муниципальной поддержки.

«Стоимость работ в соответствии с заключенными договорами подряда составляет 124 млрд рублей. Разница между объемом необходимых для финансирования региональной программы капитального ремонта средств и стоимостью проведенного капитального ремонта в 2016 году заключается в фактическом снижении стоимости работ по капремонту при проведении конкурсных процедур при отборе подрядных организаций в целях проведения капитального ремонта», – пояснил Чибис.

Он подчеркнул, что фактически оплачено по состоянию на 1 января 2017 года 107,8 млрд рублей (по актам приемки). На момент предоставления оперативной информации часть актов приемки подписана не была, поэтому перечисление средств представлялось невозможным. Таким образом, отметил Чибис, оставшаяся часть подлежит оплате по итогам закрытия соответствующих договоров подряда.

В Мурманской области в 2016 году было выполнено 80% работ, 40 домов перешли на 2017 год (в 2015 году было перенесено порядка 100 домов). Основной причиной такого переноса глава регионального Министерства энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский называет сложности с подрядчиками.