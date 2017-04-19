Мотопутешественники из Санкт-Петербурга отправятся на Северный полюс

19 Апреля 2017 года, 18:04

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - В Санкт-Петербурге прошла ежегодная Международная выставка IMIS-2017. Мотопутешественники из Северной столицы представили на ней свою экспедицию на Северный полюс, в которую они планируют отправиться в 2018 году. Как сообщает Русское географическое общество, одной из важных целей экспедиции является наблюдение за изменением ледовой обстановки по всему морскому пути маршрута.

Под эгидой Русского географического общества на протяжении ряда лет организуется работа зоны мотопутешествий, целью которой является популяризация мототуризма на территории России. Новая экспедиция стартует из Нового Уренгоя и предполагает проделать путь в 5,5 тысячи километров. Проект рассчитан на полтора-два месяца. Экипаж будет состоять из восьми человек, четверо из них отправятся на мотоциклах, вторая четверка будет передвигаться на вездеходах, обеспечивая команду горючим. Для проекта будут сконструированы специальные машины на основе мотоциклетной техники.

Фото: Т. Николаева