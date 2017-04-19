Правозащитники попросят замглавы администрации президента Сергея Кириенко об отмене муниципального фильтра

19 Апреля 2017 года, 17:55

РОССИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Глава постоянной комиссии СПЧ по избирательному праву Илья Шаблинский в ходе встречи с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко намерен поднять тему отмены муниципального фильтра. Об этом он рассказал «Известиям», комментируя повестку встречи членов СПЧ с куратором внутриполитического блока Кремля.

Поднять вопрос о возможной отмене муниципального фильтра Шаблинский намерен в рамках предстоящей встречи членов СПЧ с Сергеем Кириенко. При этом повестка мероприятия уже согласована, и среди ее тем нет вопросов, касающихся изменения избирательного законодательства, сообщили в СПЧ. Сама встреча, которая планировалась на середину марта, была перенесена, и ее окончательная дата пока не согласована.

Озвучить инициативу об отмене муниципального фильтра Илья Шаблинский решил после того, как с аналогичной просьбой к главе ЦИК Элле Памфиловой, а затем и к главе управления по внутренней политике администрации президента Андрею Ярину обратились лидеры парламентской оппозиции.

«Предложение КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах выглядит уместным и закономерным. В действующей форме институт муниципальных барьеров ограничивает избирательные права граждан, закрепленные в Конституции России», — пояснил Илья Шаблинский.

Правозащитник также намерен поднять вопрос об отмене запрета на формирование избирательных блоков и обсудить тему обязательного избирательного залога, внесение которого, по его словам, «позволит защитить выборы от сомнительных участников».

Пока коллегу поддержала только главный научный сотрудник Института социологии РАН, член СПЧ Светлана Айвазова. Она сообщила, что поддерживает отмену муниципального фильтра. Однако председатель СПЧ Михаил Федотов заявил, что мнение Ильи Шаблинского — «персональная позиция, которая не будет ретранслироваться на встрече как общая повестка совета».

«В совете не может быть единой позиции по всем вопросам, различные члены СПЧ могут высказывать разные мнения, — заявил Михаил Федотов. — Я, например, против возвращения в практику российских выборов института обязательного избирательного залога. СПЧ — не партия и не секта, здесь свободная атмосфера».

Среди тем, которые утверждены СПЧ, — НКО-иностранные агенты, формирование общественно-наблюдательных комиссий, грантовая поддержка правозащитных организаций по молодежным субкультурам и проблема распространения в социальных сетях так называемых «групп смерти» «Синие киты», рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.

Эксперты полагают, что тема отмены муниципального фильтра — часть «предвыборной суеты».

«Многие должностные лица, видимо, пообещали это своим подопечным, желающим баллотироваться, — кто на региональном, кто на федеральном уровне. И теперь реализуют эти обещания, пытаясь поднимать этот вопрос, — сказал директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Полагаю, что заключения должны сделать все-таки эксперты и представить в ведомство Сергея Кириенко справку о действенности либо неэффективности муниципального фильтра».

Фото: ТАСС/Михаил Метцель