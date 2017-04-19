Патрульный ледокол «Иван Папанин» заложили в Санкт-Петербурге

20 Апреля 2017 года, 08:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – На АО «Адмиралтейские верфи» состоялась закладка многофункционального патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин». В торжественном мероприятии приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским флотом РФ адмирал Владимир Королёв, заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров.

«Это уникальный, многофункциональный корабль, который очень необходим флоту. В этом году исполняется ровно 80 лет с организацией первой дрейфующей станции «Северный полюс», и строительство нового патрульного корабля ледового класса, без сомнения, станет новым этапом в этом направлении. И мы уверены, что корабелы прославленных Адмиралтейских верфей в очередной раз успешно решат все поставленные задачи», - сказал на церемонии Владимир Королёв.

«Иван Папанин» объединит в себе функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов.

Экипаж ледокола составляет около 60 человек, автономность плавания – 60 суток. На вооружении корабля находится артиллерийская установка АК-176МА, два скоростных боевых катера типа «Раптор», а также вертолётная площадка и ангар.

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет передан в состав ВМФ РФ после 2020 года.