Центр консалтинговых проектов представил проекты по управлению процессами с использованием 1С: Документооборот в Санкт-Петербурге

20 Апреля 2017 года, 09:04

Сотрудники Центра консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс») приняли участие в конференции по практике решения задач управления документами и процессами на базе программных продуктов 1С, организованной в Санкт-Петербурге компанией «1С: Северо-Запад».

Вниманию участников были представлены доклады представителей фирмы 1С и партнеров-франчайзи, выступления клиентов, успешно внедривших автоматизированный документооборот в своих компаниях, а также вернисаж программных продуктов.

Участники ознакомились с новыми функциональными возможностями и лучшими практиками внедрения и использования «1С:Документооборот», а также получили ответы на вопросы, связанные с организацией эффективной работы с программным продуктом.

Светлана Антонова, директор по производству Центра консалтинговых проектов, рассказала о практике управления процессами с использованием «1С:Документооборот» на предприятиях различных отраслей на примере АО «82 судоремонтный завод» и АО «Мурманская областная электросетевая компания», где в прошлом году успешно прошло внедрение системы.

Кроме того, участники получили информацию о выгодных акциях, которые предлагает клиентам Центр консалтинговых проектов.