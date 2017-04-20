В аквариумы ресторана «Огни Мурманска» завезли свежие морепродукты

20 Апреля 2017 года, 09:17

«Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя» - это булгаковское выражение идеально применимо к морепродуктам.

Далеко не все московские рестораны могут похвастаться наличием блюд из морепродуктов – особенно когда речь идет о гребешках, крабах и морских ежах. Да и в нашем северном городе блюда из морепродуктов смело можно назвать деликатесом. Морепродукты – не самый бюджетный сегмент меню, а уж словосочетание «морепродукты по доступной цене» и вовсе кажется стилистическая ошибка.

Приятный сюрприз ждет мурманчан – любителей полакомиться чем-то особенным! Панорамный зал «У Егорыча» ресторанного комплекса «Огни Мурманска» запустил обновлённое меню с живыми морепродуктами и демократичными ценами!

«Концепция нашего ресторана - это свежие морепродукты со средним чеком в тысячу рублей. Мы планируем окупать такую низкую наценку большой проходимостью. Мы считаем своей задачей просветить приезжую публику, гостей города из регионов страны и иностранцев, на тему северной рыбы и живых морепродуктов – в конце концов, мы же город-порт», - говорит директор по продажам компании «Огни Мурманска» Галкин Олег.

В ресторане оборудован большой аквариум, из которого можно выловить любого понравившегося краба, морского ежа, гребешка или устрицу! Можно сказать, что «У Егорыча» есть все шансы стать эталоном рыбного заведения в Мурманске. Во-первых, это стандарты качества и свежести морепродуктов. Во-вторых, искреннее желание, привить жителям и гостям заполярной столицы культуру потребления свежих морепродуктов по доступной цене. Ну, и более 25 лет стажа работы индустрии гостеприимства на местном рынке.

«Мы используем рыбу и морепродукты нашего региона, именно поэтому в меню так много «северных» акцентов — например, икра морского ежа по 200 рублей за порцию, мускул свежего морского гребешка по 250 рублей, сливочный крем-суп с лососем по 380 рублей», - уточнил шеф-повар ресторана Михаил Терехов.

Панорамный зал «У Егорыча» - идеальное место не только для мурманчан, но и для гостей заполярной столицы, которым могут быть в диковинку «северные» деликатесы. В меню ресторана, помимо краба, в разделе живых морепродуктов представлены такие деликатесы как гигантские мидии (150 руб.) и устрицы на створке (300 руб.), а для предпочитающих раздел мясных блюд - строганина (сырое мясо северного оленя) по 300 рублей за блюдо или жаркое из подкопченной оленины по 600 рублей за немаленький горшочек. Кстати, для любителей попробовать всё основное и сразу – предлагают дегустационный сет всего за 695 рублей. Официанты рассказывают посетителям как правильно есть живые морепродукты, чтобы раскрыть всю полноту их вкуса.

Заведений общественного питания в Мурманске достаточно, но не каждое из них может похвастаться чем-то необычным. Изюминкой ресторана «У Егорыча» является также удачное расположение на высоте 225 метров над уровнем моря, откуда открывается великолепный вид на Колу, Мурмаши и Мурманск.

Подробнее по телефонам: клиентский отдел 8(8152)554-009. +7(921)157-15-03 Ресторан (12.00-01.00): 8(8152) 554-003.