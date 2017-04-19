Опрос: большинство россиян предпочитают видеть привлекательных бортпроводников

20 Апреля 2017 года, 09:38

РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - Исследовательский холдинг Ромир в марте текущего года по заказу авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии» провел опрос на тему отношения пассажиров к внешнему виду бортпроводников. Полученные результаты показали, что большая часть пассажиров (92%) предъявляют высокие требования к внешнему виду бортпроводников. 94% опрошенных также согласились с тем, что члены экипажа воздушных судов должны иметь хорошую физическую подготовку.

Большинство респондентов (82%) считает, что «сверхнормативный» вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров, а в экстренной ситуации может оказаться угрозой. Превышение установленных требований может помешать быстрому перемещению бортпроводников по салону воздушного судна. Бортпроводник должен иметь возможность двигаться в проходе между креслами, не задевая сидящих пассажиров, и разминуться с пассажиром в проходе. Но главное – это возможность организовать оперативную эвакуацию пассажиров при необходимости. То есть важно мгновенно оказаться у аварийных выходов. Если лишний вес бортпроводника не позволяет ему уложиться в жесткие нормативы и оперативно произвести эвакуацию и помочь пассажирам, значит, он сам становится угрозой для безопасности полетов.

Требования, предъявляемые «Аэрофлотом» к кабинному экипажу, не носят дискриминационного характера и объективно обоснованы спецификой работы. С таким утверждением согласны 79% участников опроса. Стюардессы — это лицо любой авиакомпании. Стюардессы национального перевозчика — визитная карточка страны. От того, как они выглядят, как обслуживают пассажиров, складывается первое впечатление и отношение к России.