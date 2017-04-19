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20 Апреля 2017 года, 10:25

Депутатский доход: сколько зарабатывают народные избранники


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2016 год. 200 млн – такой совокупный доход показали народные избранники. Если эту сумму поделить на всех, то получится около 6,2 млн рублей на каждого из 32 депутатов. Но, конечно, среди них, есть те, кто заработал заоблачные в обывательском понимании деньги, и те, чей доход можно представить хотя бы визуально.

Самым богатым депутатом Мурманской областной думы стал директор Кольской АЭС Василий Омельчук, его доход по итогам прошлого года составил 39,46 млн рублей. В собственности депутата имеется два земельных участка, дом, квартира и гараж. Кроме того, Омельчук владеет двумя автомобилями, в том числе Москвич 400, снегоходом, надувной лодкой и прицепом.

Недалеко ушёл от директора атомной станции депутат Виктор Сайгин, показавший доход в 31,06 млн рублей. В его собственности находятся земельный участок, дом, квартира и нежилое здание.

Самый низкий доход оказался у депутата Юрия Назарова – 600 тысяч рублей. Похвастать Назаров может только совместной с супругой квартирой. Ещё один депутат «не из богатых» - главный КВНщик Мурманской области Герман Иванов. Его доход за минувший год составил 1,03 млн рублей, а в собственности – квартира площадью 30,6 квадратных метров.

Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой в 2016 году заработал 3,85 млн рублей. В собственности депутата находятся два земельных участка, квартира и автомобиль Audi A6.

Ранее стали известны доходы членов правительства Мурманской области и губернатора.

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