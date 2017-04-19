Сплав по рекам Терского района может быть запрещён

20 Апреля 2017 года, 10:53

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ — Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Депутаты рассмотрели обращение председателя Совета депутатов Терского района Леонида Шевелёва.

Напомним, что Шевелёв обратился к парламентариям с предложением усилить охрану сёмги в Терском районе путём введения запретов на туристический сплав по рекам и на вылов сёмги в водоёмах района.

Свою инициативу Терские депутаты мотивировали сокращением числа рыбы в реках. Причиной стал нерегулируемый поток туристов, многие из которых занимаются браконьерством, при этом рыбных госинспекторов в районе не хватает.

Как сообщают в областном парламенте, решение проблемы требует более тщательного изучения.

«К концу года мы увидим реальную ситуацию, проработав данный вопрос совместно с ПИНРО, правоохранительными и рыбоохранными органами», - сказал Валерий Пантелеев.

Сам Шевелёв рассказал «Би-порту», что по итогам заседания комитета было принято решение более детально рассмотреть возможность введения моратория на сплав по рекам.

«О запрете на вылов рыбы пока говорить не будем, но мораторий на сплав сейчас будет проходить согласование со всеми заинтересованными службами», - пояснил Шевелёв. Терские депутаты предложили запретить сплавляться по реками района на 2-3 года, однако точные сроки моратория будет утверждать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.