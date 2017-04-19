В Сафоново восстановят события времён Великой Отечественной войны

20 Апреля 2017 года, 11:10

САФОНОВО/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - Участники военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и морские пехотинцы Северного флота покажут реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны за одну из высот в Заполярье. Как сообщает Минобороны России, показ пройдет накануне 9 мая на территории гидроаэродрома в Сафоново.

Участники реконструкции в форме красноармейцев и краснофлотцев будут штурмовать оборонительные позиции вермахта с применением средств имитации стрельбы и взрывов. Во время мероприятия для гостей будут работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны, музей ВВС Северного флота с ангаром летательных аппаратов, а также полевая кухня.