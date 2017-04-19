Росгеология перешла к завершающему этапу поиска алмазов в Мурманской области

20 Апреля 2017 года, 11:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ — Росгеология приступила к заключительному этапу поисков коренных месторождений алмазов в пределах Арктической зоны

Полевые работы проходят на Пулонгской площади, которая расположена в пределах Кольско-Беломорской потенциально алмазоносной субпровинции. Исследования ведутся в соответствии с государственным контрактом, заключенным в июне 2015 года, а в октябре компания приступила к основным работам.

На данном участке планируется локализовать участки ранга «куста» и в их пределах алмазоносные кимберлитовые трубки, а также оценить прогнозные ресурсы алмазов.

«В предшествующий полевой период и в результате камеральных работ нами был подготовлен макет карты глубинного строения площади с выделением алмазоперспективных локальных участков. Во время летнего сезона будет проведена комплексная геолого-геофизическая заверка локальных магнитных аномалий согласно намеченному плану», - отметил управляющий директор Росгеологии Олег Васин.

На участке также будут проведены профильные электроразведочные исследования для определения глубины залегания кровли коренных пород. До конца года предприятие закончит выполнение госконтракта по объекту и подготовит окончательный геологический отчет, сообщили в пресс-службе Росгеологии.

Фото: ALROSA