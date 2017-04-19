В Карелию привлекают партнеров из Северных стран

20 Апреля 2017 года, 11:40

ПЕТРОЗАВОДСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В рамках «Недели Северных стран в Петрозаводске» прошла встреча премьер-министра Правительства Республики Карелия Александра Чепика и руководителей дипломатических представительств Северных стран. Участники встречи договорились продолжить диалог по развитию многостороннего взаимовыгодного сотрудничества между регионами.

Традиционно наиболее активно развивается сотрудничество Карелии с Финляндией. Проводится совместная работа в рамках еврорегиона «Карелия», реализуются программы приграничного сотрудничества в формате Российская Федерация – Европейский Союз и совместные инвестиционные проекты на территории республики. На стабильно высоком уровне поддерживаются контакты с губернией Вестерботтен в Швеции. С Норвегией сотрудничество развивается в основном по линии взаимодействия в структурах Баренцева сотрудничества, реализации проектов, которые направлены на сотрудничество в сферах культуры, образования, и здравоохранения.

В ходе встречи Александр Чепик представил инвестиционный потенциал Республики Карелия и возможности реализации совместных инвестиционных проектов. Партнёров на Севере Европы могут заинтересовать открывающиеся перспективы новых производств на создаваемых в Карелии территориях опережающего социально-экономического развития в границах моногородов. Несомненный интерес для инвесторов из Северных стран представляет сфера развития туристической инфраструктуры, развитие аквакультуры и отрасль переработки дикоросов.