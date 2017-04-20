Первую мусороперегрузочную станцию начнут строить в Североморске

20 Апреля 2017 года, 12:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – В рамках перехода Мурманской области на новую схему управления коммунальными отходами получено разрешение на строительство мусороперегрузочной станции в Североморске. Об этом «Би-порту» сообщили в компании-концессионере ЗАО «Управление отходами».

Согласно проектной документации общая площадь участка, который расположится в районе старой городской свалки, составит 5000 квадратных метров. На станции мусор будет прессоваться в специальных контейнерах, а затем несколько раз в неделю переправляться на полигон по переработки Твёрдых коммунальных отходов в Междуречье.

«Всего, в Мурманской области, в соответствии с концессионным соглашением между АО «Управление отходами» и Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, будет построено 4 таких мусороперегрузочных станции», - сообщили агентству в компании.

Ежегодно на полигон будет поступать 250 тысяч тонн отходов 4,5 класса опасности. В декабре 2017 года объект будет введен в эксплуатацию.