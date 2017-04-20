В Колэнерго отработали действия по пресечению несанкционированного доступа на предприятие

20 Апреля 2017 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в группу компаний «Россети») прошла практическая тренировка, во время которой проверялись готовность и навыки сотрудников охранного предприятия по предотвращению несанкционированного прохода постороннего лица через контрольно-пропускной пункт административного здания.

По сценарию тренировки посторонний мужчина предпринял попытку пройти КПП по поддельному электронному пропуску, но был задержан сотрудниками охранной структуры. Одновременно с помощью «кнопки тревожной сигнализации» была вызвана группа специализированного охранного предприятия, прибывшая на место происшествия в течение двух минут.

«В ходе тренировки оценивались, прежде всего, правильность действий охраны КПП и время прибытия на место бойцов дежурного наряда», - прокомментировал ведущий специалист службы безопасности «Колэнерго» Сергей Бугера. – «Все участники тренировки со своими задачами справились хорошо».

Напомним, что в «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.