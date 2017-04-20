В Варзуге ликвидируют условное подтопление

20 Апреля 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области продолжается проверка готовности сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на условную чрезвычайную ситуацию. По легенде, произошло условное подтопление левобережья села Варзуга – Никольская сторона, где размещены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, объекты культуры.

В рамках проверки был развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Мурманской области. На месте условной ЧС работает оперативная группа, а так же, инспекторы Центра ГИМС, развернута аэромобильная группировка.

Также в ликвидации условной ЧС задействованы силы и средства муниципального образования Варзуга, администрации Терского района, отдела водных ресурсов по Мурманской области, Краснознаменного Северного флота, Мурманского территориального центра медицины катастроф, правоохранительных органов и других взаимодействующих структур.

Планируется проверить работу систем оповещения населения.