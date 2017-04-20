Арбитражный суд согласился, что «Аэропорт Мурманск» блокировал поставку питания на борт

20 Апреля 2017 года, 13:06

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд отказал ОАО «Аэропорту Мурманск» в удовлетворении заявления. Общество было не согласно с решением антимонопольной службы, которая признала, что руководство аэропорта прекратила предполётный досмотр бортового питания от поставщика ЗАО «Аэросервис». Ранее «Аэросервис» обратилось в ФАС с жалобой на сложившуюся ситуацию, поскольку без досмотра компания не могла выполнить обязанности перед авиаперевозчиками, которые прописаны в договорах.

Устранить обнаруженные нарушения согласно предписанию УФАС «Аэропорт Мурманск» должен был еще до 1 февраля 2017 года, однако было принято решение об обращении в суд.

Фото: М. Паламарчук