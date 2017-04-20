Исследования экспедиционного центра Минобороны на Северном полюсе завершены

20 Апреля 2017 года, 13:40

МИР/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ — Минобороны России завершило экспедицию к Северному полюсу. Главной задачей похода стали научные исследования — специалисты из Военного института физической культуры Минобороны РФ разрабатывают программу подготовки инструкторов для арктических подразделений.

Курсанты, получившие навыки выживания на Северном полюсе в рамках экспедиции, станут готовить военнослужащих к выполнению задач в условиях Крайнего Севера.

Во время похода изучались, в первую очередь, возможности использования мобильных комплексов солнечных батарей для подзарядки малых беспилотных аппаратов и средств связи. Участники экспедиции также совершили длительный лыжный поход, чтобы проверить физические возможности военнослужащих на Северном полюсе. В целом в результате специалисты получили данные о том, как следует организовывать маршруты, военнослужащих, их отдых и питание в условиях Крайнего Севера.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, сам марш длился 7 дней, во время похода группа преодолела расстояние в 100 км. В качестве испытуемых выступили восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону, возглавил марш начальник Военного института физической культуры.