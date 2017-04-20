Мурманск встретит майские праздники чистым и красивым

20 Апреля 2017 года, 13:54

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – К майским праздникам Мурманск будет чистым и красивы, заверил мэр города Дмитрий Филиппов. Он отметил готовность коммунальных служб муниципалитета к обильному таянию снега и паводковой ситуации, достаточность сил и средств для борьбы с паводком. Подготовку столицы Мурманской области к майским праздникам, а также комплекс мероприятий, связанный с этим глава столицы Заполярья обсудил с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в Мурманске 28 апреля. В этот день на площади Пять углов пройдет День призывника. 29 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», которая продлится до 5 мая.

Общегородская акция «Вахта памяти» и выезд ветеранов в Долину Славы 7 мая станут одними из центральных в череде праздничных мероприятий. Кульминационное событие – военный парад и шествие мурманчан 9 мая.