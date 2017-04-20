Минфин: объёмы «серой» зарплаты достигают 10 трлн рублей ежегодно

20 Апреля 2017 года, 14:12

РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ — Минфин оценил годовой объём «серой» зарплаты в России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, он превысил 10 триллионов рублей ежегодно.

«Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 триллионов рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономикой», - заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на коллегии ведомства.

Силуанов считает, что выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов: в первую очередь, необходимо менять структуру налоговой нагрузки, снижая ставки прямых налогов на труд и одновременно повышая ставки косвенных налогов. Выводу экономики из тени, по мнению министра, может способствовать расширение применения безналичных расчетов а также прослеживаемость операций налогоплательщиков и ряд иных мер. Он также отметил, что сокращение теневого сектора является значительным резервом для повышения собираемости налогов.

Фото: Twitter