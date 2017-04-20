В региональном этапе конкурса «Семья года» приняло участие 37 семей

20 Апреля 2017 года, 14:33

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске прошла финальная часть регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Его цель – повышение престижа семьи и ее ценностей, уважительного и ответственного отношения друг к другу.

Конкурс «Семья года» проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Участие на муниципальном уровне приняло 90 семей. В результате рассмотрения материалов в финальную часть регионального этапа вышло 37 семей. Общими критериями отбора конкурсантов стали знание истории семьи, система воспитания детей, участие в общественной деятельности и вклад в развитие Мурманской области.

«Все конкурсанты проявили себя с лучшей стороны. Они продемонстрировали все то, к чему стремятся все люди – это тепло и уют дома, любовь и взаимное уважение, правильность в воспитании детей. В таких конкурсах тяжело выбирать лучших, потому что за всем этим стоят и эмоции, и надежды конкретных людей. Это не профессиональный конкурс, тут может присутствовать субъективизм», - сказала заместитель губернатора Инна Погребняк.

Регионального этап конкурса «Семья года» проходит в рамках подготовки к Всероссийскому форуму «Вместе – ради детей!», который пройдет в сентябре этого года, а так же является этапом реализации государственной политики в сфере сохранения семьи.

«Этот конкурс актуален для нашего региона. Он связан с решением демографических проблем, с установлением семейных ценностей. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, организует целый ряд проектов, которые происходят в течение года. Мы как субъект принимающий форум включились в проект «Семья года», - сказал министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится на праздничном мероприятии в Международный день семьи. Все семьи, которые станут победителями в номинациях, попадут на страницы ежегодного федерального сборника «Семья года».