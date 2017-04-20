В Мурманской области выберут лучший товар

20 Апреля 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года» в этот раз станет юбилейным и пройдет в уже в 20 раз. Напомним, что событие проходит в рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров России».

«Организации, предприятия, индивидуальные предприниматели различных объемов производства будут бороться за звание лауреата или дипломанта, что позволит им в дальнейшем участвовать в федеральном этапе конкурса», – рассказали «Би-порту» в комиссии по качеству Мурманской области.

Лучших будут выбирать среди шести номинаций: «продовольственные товары», «промышленные товары для населения», «продукция производственно-технического назначения», а также «изделия народных и художественных промыслов», «услуги для населения» и «услуги производственно-технического назначения».

Проведение конкурса должно повысить конкурентоспособность реального сектора экономики, и способствовать наполнению внутреннего рынка страны качественными товарами отечественного производства. Отметим, что в этом году девиз конкурса «Выбирай лучшее».