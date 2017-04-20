Гигантский айсберг приплыл из Арктики к берегам канадской деревни

20 Апреля 2017 года, 15:08

КАНАДА/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - К берегам рыбацкой деревни из Арктики приплыл гигантский айсберг. В канадском Ферриленде живет менее 500 человек. Как сообщает «Афиша Daily», на зрелище приехали посмотреть и сфотографировать десятки туристов, которых здесь никогда не было. Высота айсберга 45 метров. Он больше айсберга, с которым в 1912 году столкнулся «Титаник». Учитывая, что глыба льда зашла на мелководье и уплывать в ближайшее время не собирается, природный феномен можно было бы легко монетизировать, но в деревне всего два кафе, и откроются они лишь в конце мая.

Автор: nbcnews