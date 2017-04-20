В Мурманске 12 многодетных семей получили сертификаты на жилье

20 Апреля 2017 года, 15:41

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В столице Заполярья в рамках реализации городской программы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» 12 многодетных семей получили сертификаты на приобретение или строительство жилья. С начала действия программы 1089 семей улучшили свои жилищные условия.

С 2012 года помощь осуществляется не только молодым, но и многодетным семьям. Размер социальной выплаты составляет 20% от расчетной стоимости жилья. Бонусом для участников программы является дополнительная социальная выплата в размере 5% при рождении ребенка.