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Главная » НОВОСТИ » Россия вводит ввозные пошлины на ввозные продукты
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 16:00

Россия вводит ввозные пошлины на ввозные продукты


РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Россия и другие страны ЕАЭС намерены установить ввозные пошлины на апельсины, финики, фисташки, изюм и брюссельскую капусту, пишут «Известия». Введение новых сборов в первую очередь коснется Турции.

В проекте решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров» предлагается «установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза согласно приложению».

В приложении сказано, что для апельсинов, изюма, фисташек и фиников предлагается ввести пошлину 5%. Для брюссельской капусты она составит 13%. В проекте также сказано, что для апельсинов помимо 5% пошлины будет установлена минимальная цена. Решение сейчас согласовывается, окончательная дата его принятия — 27 апреля этого года.

Россия и другие страны ЕАЭС со 2 января этого года позволяют поставщикам ввозить апельсины беспошлинно, действие такого режима должно было продлиться до конца года. Для остальных продуктов пониженные пошлины действуют с конца апреля прошлого года, и повышать пошлину не планировалось до конца мая 2019 года.

Увеличение размера ввозных пошлин коснется в первую очередь турецких поставщиков. Запрет на поставку цитрусовых из Турции действовал с 1 января по 9 октября 2016 года, и только за три месяца прошлого года Турция смогла отправить в Россию апельсинов примерно на 3,2 млрд рублей. По большинству остальных продуктов крупнейший поставщик — Иран.

По словам члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, с Египтом и Ираном ведутся переговоры о беспошлинном режиме торговли.

«ЕАЭС активно ведет переговоры о формировании зон свободной торговли (Иран, Египет, Израиль), в рамках которых будет осуществляться беспошлинная торговля по широкой товарной номенклатуре, включая указанные виды фруктов и овощей. Таким образом, будет обеспечен стабильный поток поставок с территорий стран, которые будут иметь преференциальный режим торговли с союзом, позволяющий на более выгодных условиях осуществлять экспорт продукции», — пояснила Никишина.

В случае если Египет получит преференции на поставки апельсинов на российский рынок, это окажет давление на турецких экспортеров, ведь египетские поставщики получат преимущество в цене. Тем не менее, в ближайшее время из-за ввода пошлин цены на апельсины могут вырасти, считает президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев.

«Поставки апельсинов, фисташек, фиников, изюма и брюссельской капусты не создают нашим производителям конкуренции. Решение о снижении ввозных таможенных пошлин было направлено на увеличение предложения и снижение стоимости этой продукции для конечных потребителей. Что касается решения увеличить ставки ввозных таможенных пошлин на эти продукты, возможно, это связано с необходимостью пополнять доходную часть бюджета. За пошлины, скорее всего, заплатит потребитель, их будут просто включать в стоимость продукции. Как правило, корреляция между пошлиной и конечной стоимостью продукта прямая, то есть в этой ситуации цены вырастут на 5%», — отметил Сергей Королев.

По словам Вероники Никишиной, ставки ввозных пошлины были понижены из-за дефицита товаров на внутреннем рынке, но сейчас необходимость в этом отпала.

Фото: VistaNews.ru

 

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