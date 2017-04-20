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Главная » НОВОСТИ » Туристы смогут получить до 120 тысяч рублей за отдых на российских курортах
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 17:00

Туристы смогут получить до 120 тысяч рублей за отдых на российских курортах


РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России, предлагают делать налоговый вычет до 120 тысяч рублей. Как рассказал «Известиям» сенатор Игорь Фомин, соответствующие предложения комитета Совета Федерации по социальной политике были высказаны на заседании рабочей группы Министерства здравоохранения по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса России.

Сейчас вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путевки. Система налогового вычета работает так: желающий возместить часть определенных расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья) гражданин подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога.

Если ввести налоговый вычет на стоимость внутрироссийского отдыха, можно будет, по мнению сенаторов, существенно увеличить объем российского туристического рынка. По словам Фомина, в перечень трат, по которым граждане могут рассчитывать на налоговый вычет, планируется включить санаторно-курортный отдых в России.

Помимо этого, Совет Федерации готовит инициативу, в случае реализации которой организации смогут уменьшать налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудникам турпутевок.

«Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тысяч путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок», — пояснил сенатор.

По его словам, законопроект согласован с правительством и будет внесен сенаторами в ближайшие недели в Государственную думу.

«Еще более радикальной мерой был бы механизм, при котором каждый гражданин может самостоятельно купить путевку, а потом получить налоговый вычет по НДФЛ. Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 млрд рублей в год», — сообщил Фомин.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко также считает, что новые льготы увеличат приток денег, за счет чего удастся модернизировать курорты.

«Эти нововведения повысят доступность, деньги пойдут на развитие санаторно-курортного комплекса. Что сейчас крайне необходимо, поскольку большинство санаториев и курортов нуждаются в модернизации, а свободных средств на это нет. Мы считаем, что эффект будет более чем серьезный», — полагает он.

Согласно данным Государственного реестра курортного фонда России, большая часть государственных санаторно-курортных организаций сосредоточена в Крыму, Краснодарском крае и Ставропольском крае. В 70 санаторно-курортных организациях (18%) износ зданий превышает 80%. Только 3% санаториев адаптированы для инвалидов.

Ранее специалисты группы компаний «Слетать.ру» выявили, что в апреле доля продаж пакетных туров в Турцию составила более 30% от всего объема, а вот спрос на отечественные курорты на 10% меньше.

Фото: plus.google.com

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