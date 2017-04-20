В Мурманской области подорожал картофель

20 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - За период с 11 по 17 апреля 2017 года наибольший прирост цен зафиксирован на картофель. Его стоимость увеличилась на 9,1%. Цена на белокочанную капусту выросла на 4,8%, а на репчатый лук возросла на 4,6%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 1,4%, морковь на 0,8%, сливочное масло на 0,6%. Снижение цен на 3,3% отмечено на гречневую крупу. Яблоки и шлифованный рис подешевели на 0,7% и 0,5% соответственно. Охлаждённые и мороженые куры упали в цене на 0,6%.