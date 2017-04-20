Аэрофлот бесплатно перевезёт ветеранов Великой Отечественной войны

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Судебные приставы задержали директора мурманской управляющей компании за долг в 600 тысяч
 
 
 
 

Курсы валют 20.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,9886
1,4939
1 USD
Доллар США
56,1753
0,1960
1 EUR
Евро
60,2649
0,6525
10 NOK
Норвежских крон
65,8438
0,4291
10 SEK
Шведских крон
62,7293
0,5370
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

7.2 м/с
давление 753.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Аэрофлот бесплатно перевезёт ветеранов Великой Отечественной войны
20 Апреля 2017, 16:55
Аэрофлот бесплатно перевезёт ветеранов Великой Отечественной войны
Россия вводит ввозные пошлины на ввозные продукты
20 Апреля 2017, 16:00
Россия вводит ввозные пошлины на ввозные продукты
В региональном этапе конкурса «Семья года» приняло участие 37 семей
20 Апреля 2017, 14:33
В региональном этапе конкурса «Семья года» приняло участие 37 семей
В Мурманской области усилится ветер
20 Апреля 2017, 14:20
В Мурманской области усилится ветер
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчанка погибла в ДТП в Абхазии
19 Апреля 2017, 21:05
Депутатский доход: сколько зарабатывают народные избранники
20 Апреля 2017, 10:25
Зачем в Мурманске заваривают люки на дорогах?
20 Апреля 2017, 12:24
Жителей Мурманска раскидали по поликлиникам
20 Апреля 2017, 12:40
Осудили виновного в ДТП, где погибла семья из четырех человек
19 Апреля 2017, 20:30
Мурманчанин выплатит 70 тысяч за вождение в нетрезвом виде
20 Апреля 2017, 10:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Аэрофлот бесплатно перевезёт ветеранов Великой Отечественной войны
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 16:55

Аэрофлот бесплатно перевезёт ветеранов Великой Отечественной войны


РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – В честь 72-й годовщины Великой победы, ПАО «Аэрофлот» с 3 по 12 мая 2017 года проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция Аэрофлота – это дань памяти беспримерному героизму советского народа, который ценой огромных жертв и усилий сокрушил нацизм, отстоял Родину, свободу и будущую жизнь.

«Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся гражданами соответствующих стран, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания. Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего», – говорится в сообщении национального перевозчика.

Помимо традиционных бесплатных билетов, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт.

Акция в полной мере распространяется на собственные рейсы национального перевозчика, а также дочерних компаний. Так, из Мурманска группа компаний «Аэрофлот» выполняет три ежедневных рейса в Москву и два – в Петербург.

«Эта акция – знак глубокой благодарности Аэрофлота тем, кто в тяжелой битве завоевал для нас право на жизнь, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. – Забота о ветеранах – наш священный долг. Великая Отечественная война – неотъемлемая часть истории самого Аэрофлота, который сражался с врагом в составе наших вооруженных сил. Мы помним о подвиге гражданских летчиков, надевших военную форму и отважно пошедших в бой, едва начались сражения. Свято помним о цене, которую заплатил весь наш народ за Великую Победу. А потому каждую ее годовщину встречаем акцией бесплатных перевозок воинов Великой Отечественной, всех, кто вынес ее на своих плечах, испытал наибольшие тяготы военных лет. Мы живем в эпоху стремительных перемен, но эта традиция останется неизменной и в предстоящие годы».

Справки и информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Фото: Олег Филонок

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманской области подорожал картофель
2.
Внесены изменения в порядок закупки лекарств для лечения редких заболеваний
3.
В Мурманске 12 многодетных семей получили сертификаты на жилье
4.
Хирурга Кандалакшской ЦРБ будут судить за гибель пациента
5.
В Мурманской области выберут лучший товар
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта