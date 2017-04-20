Аэрофлот бесплатно перевезёт ветеранов Великой Отечественной войны

20 Апреля 2017 года, 16:55

РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – В честь 72-й годовщины Великой победы, ПАО «Аэрофлот» с 3 по 12 мая 2017 года проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция Аэрофлота – это дань памяти беспримерному героизму советского народа, который ценой огромных жертв и усилий сокрушил нацизм, отстоял Родину, свободу и будущую жизнь.

«Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся гражданами соответствующих стран, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания. Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего», – говорится в сообщении национального перевозчика.

Помимо традиционных бесплатных билетов, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт.

Акция в полной мере распространяется на собственные рейсы национального перевозчика, а также дочерних компаний. Так, из Мурманска группа компаний «Аэрофлот» выполняет три ежедневных рейса в Москву и два – в Петербург.

«Эта акция – знак глубокой благодарности Аэрофлота тем, кто в тяжелой битве завоевал для нас право на жизнь, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. – Забота о ветеранах – наш священный долг. Великая Отечественная война – неотъемлемая часть истории самого Аэрофлота, который сражался с врагом в составе наших вооруженных сил. Мы помним о подвиге гражданских летчиков, надевших военную форму и отважно пошедших в бой, едва начались сражения. Свято помним о цене, которую заплатил весь наш народ за Великую Победу. А потому каждую ее годовщину встречаем акцией бесплатных перевозок воинов Великой Отечественной, всех, кто вынес ее на своих плечах, испытал наибольшие тяготы военных лет. Мы живем в эпоху стремительных перемен, но эта традиция останется неизменной и в предстоящие годы».

Справки и информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Фото: Олег Филонок