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Жизнь в Мурманске


Сари
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Павел Ченский:

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Главная » НОВОСТИ » Верховый суд продлил арест директора лагеря на Сямозере
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 17:20

Верховый суд продлил арест директора лагеря на Сямозере


КАРЕЛИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Верховный суд пересмотрел решение судебной инстанции Петрозаводска и продлил арест директора парка-отеля «Сямозеро». Елена Решетова, обвиняемая в гибели 14 детей в июне прошлого года, останется под стражей до 19 июня. Ранее постановлением городского суда было решено посадить ее под домашний арест.

«Сама она заявила, что не представляет опасности для окружающих, но адвокат потерпевших Людмила Евстифеева отметила, что от действий всех причастных к этой трагедии пострадали не только дети, но и родители погибших», – передает «Губернiя Daily».

Напомним, Решетова совместно с заместителем Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменила сплав, который состоялся 17 июня 2016 года. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора.

По факту трагедии арестованы еще несколько человек: экс-руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, находящийся под домашним арестом и начальник лагеря Вадим Виноградов.

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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