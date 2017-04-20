В Мурманской области ожидается до +5 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 21 апреля на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки. Температура воздуха от 0 до +5 градусов. Гололедица.
В центральных районах побережья Норвегии ожидается опасное волнение до 8-9 метров при западном, северо-западном ветре 17-22 м/с. На западе Баренцева моря наблюдается ветер восточный,северо-восточный 15-20 м/с.На северо-западе медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха 0 градусов, ветер южный 6-13 м/с.