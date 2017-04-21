Дмитрий Медведев проведёт в Мурманске совещание о развитии транспортной инфраструктуры Севера

21 Апреля 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 апреля проведёт в Мурманске совещание о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России. Об этом говорится в сообщении правительства РФ. В совещании примут участие Министр транспорта Максим Соколов, главы регионов, руководители профильных предприятий.

Также председатель правительства осмотрит акваторию порта и инфраструктурные объекты Мурманского транспортного узла, морской вокзал Мурманска и ледокол «Новороссийск».