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Главная » НОВОСТИ » Дмитрий Медведев проведёт в Мурманске совещание о развитии транспортной инфраструктуры Севера
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 08:20

Дмитрий Медведев проведёт в Мурманске совещание о развитии транспортной инфраструктуры Севера


МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 апреля проведёт в Мурманске совещание о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России. Об этом говорится в сообщении правительства РФ. В совещании примут участие Министр транспорта Максим Соколов, главы регионов, руководители профильных предприятий.

Также председатель правительства осмотрит акваторию порта и инфраструктурные объекты Мурманского транспортного узла, морской вокзал Мурманска и ледокол «Новороссийск».

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  • В рыбный порт бы ему прогуляться заодно, поглядеть какое там благолепие.
 
 
 
 
 
 
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