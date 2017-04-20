46 единиц военной техники проедет по Мурманску в День Победы

21 Апреля 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны России опубликовало данные о парадах, которые пройдут в городах России 9 мая. Главный парад состоится в Москве, в нём примут участие 114 единиц военной техники, 72 единицы авиации более 10 тысяч военнослужащих. На параде также будет представлена арктическая техника.

В Мурманской области парады состоятся в Мурманске и Североморске. 9 мая по главной улице столицы Заполярья пройдут 436 военнослужащих, в том числе женщин, а также 46 единиц техники. Возглавит шествие колонна юнармейцев.

В североморском параде примут участие 451 военнослужащий и 17 единиц военной техники.