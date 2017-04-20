Камчатский краб становится ближе к жителям Мурманской области

21 Апреля 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманской областной Думе состоялся «круглый стол» комитетов регионального парламента по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу и по экономической политике, энергетике и ЖКХ. Темой коллективного обсуждения стало прибрежное рыболовство, причем как краба, так и различных видов живущих в прибрежной зоне Мурманской области рыб.

По словам одного из инициаторов «круглого стола» Максима Белова, перед тем, как приступить к разработке предложений, депутатам необходимо сопоставить существующие в стране законодательные нормы и рыболовецкие практики.

«Круглый стол» посвящен сразу нескольким проблемам – это, во-первых, загрузка Мурманской области, и, в частности, порта Мурманск, рыбной продукцией, то есть проблема распределения квот и работы прибрежного флота. Вторая проблема и, может быть, самая важная – это проблема прибрежных посёлков, то есть рыбаков, которые с 2012 года фактически утеряли возможность заниматься коммерческим ловом из-за существующих законодательных норм», - рассказал «Би-порту» Белов.

Ещё одной темой для обсуждения стал любительский лов камчатского краба. Сейчас, напомнил Белов, его ловить нельзя, однако депутатам «непонятно, почему», говорит парламентарий. Напомним, что в феврале этого года жители ЗАТО Островной обратились с депутатам Облдумы с просьбой разрешить любительский лов камчатского краба. Депутаты обсудили этот вопрос на профильном комитете, а также побывали в Териберке и встретились с рыбаками. На сегодняшнем «круглом столе» Белов и глава комитета по природопользованию Валерий Пантелеев собрали всех заинтересованных лиц – глав профильных министерств и прибрежных поселений, представителей научного и рыбацкого сообществ, флота, береговых предприятий и общественных организаций.

По мнению областных депутатов, есть все основания полагать, что рано или поздно жители региона смогут ловить краба.

«В Госдуме сейчас идет обсуждение законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве, и мы предполагаем, что там уже «высветился» наш камчатский краб, идёт речь о его включении в закон, то есть речь о разрешении на ловлю этого самого краба», - рассказал Белов.

Речь на «круглом столе», однако, шла не только о крабах, но и об упрощении процедуры ловли рыбы населением в целом. По словам Белова, важно дать людям возможность не только добывать морские биоресурсы своими силами, но и получать от этого коммерческую выгоду.

По мнению заместителя директора по науке ПИНРО Евгения Шамрая, помимо квотируемых пикши и трески, в акватории Баренцева и Белого морей обитает множество неквотируемых биоресурсов – например, все виды камбалы, зубатки, а также морских ежей, водорослей и даже акул, которых можно ловить без ущерба для природы. Что касается краба, в целом, по оценкам учёных, квотироваться может до 9 тысяч тонн продукции.

«ПИНРО не выступает против спортивного и любительского лова, но надо понимать – мы не занимаемся распределением квот, а только определяем общий возможный вылов», - пояснил Шамрай. Выходит, что с точки зрения науки ни коммерческий лов любых видов рыбы, ни вылов краба в адекватных объемах природе не навредить.

С точки зрения представителей рыбацкого сообщества, основным препятствием является устаревший флот, а также отсутствие развития береговой инфраструктуры. С этим согласны и главы прибрежных муниципалитетов – Териберки, Ура-губы и Варзуги.

«Перспективы Териберки типичны для всех малых прибрежных поселений. Раньше мы были связаны со Штокманом но реализация этого проекта отложена на неопределённый срок. Поэтому только прибрежное рыболовство может помочь селу развиваться. Морские ресурсы должны эксплуатироваться населением, люди должны иметь доступ к добыче, ловле и переработке ресусров. Нужно развивать рыбное хозяйство, развивать переработку в поселении. Как следствие – появятся рабочие места, и налоговые доходы начнут поступать в поселковый бюджет», - заявила глава Териберки Татьяна Трубилина.

Однозначно заявил о поддержке предложений Облдумы глава регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов. Правда, министр раскритиковал ряд положений депутатской инициативы, заявив, что продажа добытой рыбы не соответствует понятию «любительского лова», а значит, необходимо разработать терминологию.

«Два акцента – во-первых, ловить нужно в шестимильной зоне, из соображений безопасности. И второе – мы должны упростить всё так, чтобы любой человек мог ловить любой объект промысла, без видовых ограничений. Но я не включаю сюда крабов», - отметил Иванов, подводя итоги «круглого стола. Кроме того, право ловить рыбу должны иметь жители любых муниципальных образований – как Мурманска и Североморска, так и Островного и Териберки.

До 25 апреля депутаты планируют собрать все сформулированные предложения заинтересованных лиц, чтобы обсудить на грядущем заседании Думы, которое состоится 27 апреля. С готовыми проработанными мерами парламентарии продолжат «бороться» за краба и коммерческий лов уже в стенах Госдумы.