Президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Анатолий Глушков отмечает юбилей

21 Апреля 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня празднует юбилейную дату Глушков Анатолий Михайлович, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области.

Анатолий Михайлович родился 21 апреля 1952 года в Марийской АССР.

Окончил судомеханический факультет Мурманского высшего инженерного морского училища.

С 1976 по 1982 годы работал инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела научной организации труда, заработной платы и управления производством объединения «Мурманрыбпром». С 1982 года являлся членом партийных органов и советских государственных органов.

В 1989 году становится председателем Северного регионального отделения Торгово-промышленной палаты СССР.

Ведет активную общественную деятельность: является Вице-президентом Евро-Арктической торговой палаты Баренцева региона, председателем комиссии общественного Совета при УМВД Мурманской области, заместителем председателя Консультативного Совета при Мурманской таможне, членом координационного Совета по поддержке предпринимательства при Правительстве Мурманской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени», медалью «За заслуги» Центральной торговой палатой Финляндии, юбилейной медалью «90 лет Мурманской милиции», знаком отличия 2 степени ТПП РФ, почетными грамотами ТПП РФ, Губернатора Мурманской области, города Мурманска.