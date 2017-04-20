21 Апреля 2017 года, 09:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области стартовал третий этап командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Одной из основных целей этапа является повышение готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. В Мурманской области на тушение условного пожара в лесу в Кольском районе будут привлекаться силы и средства Главного управления МЧС России по Мурманской области, авиационной база охраны лесов, администрации Кольского района, полиции, и других взаимодействующих структур.

Также состоится проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС.