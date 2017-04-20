Владимир Путин объявил военные сборы для пребывающих в запасе

21 Апреля 2017 года, 09:54

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Призвать в 2017 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - говорится в тексте указа.

В документе также содержится два пункта «для служебного пользования», содержание которых не раскрывается.

Фото: army-news.ru