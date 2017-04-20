ВМФ России к следующему году обзаведётся самой большой АПЛ в мире

21 Апреля 2017 года, 10:10

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Научно-исследовательская атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» станет самой большой субмариной в российском Военно-морском флоте. По размерам новая АПЛ обогнала по размерам внесенный в Книгу рекордов Гиннесса тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун».

Проект 09852 станет носителем необитаемых глубоководных аппаратов и батискафов, а также специального научного оборудования и будет заниматься изучением дна арктического шельфа России, поиском полезных ископаемых на глубине и прокладку подводных коммуникаций.

Подлодка строится на базе ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей», которые в годы СССР стали ответом на наращивание американского присутствия в Мировом океане.

Как сообщили «Известиям» в командовании ВМФ, работа по модернизации субмарины завершится в 2018 году. Сейчас «Белгород» находится на стапелях Северодвинского машиностроительного предприятия, где проводится перепроектирование центральной части: вместо ракетного отсека врезан новый размером почти 30 м для специального оборудования. В нём также установлены шлюзовые камеры для перехода моряков в глубоководные аппараты и для выхода водолазов. В результате размер «Антея» увеличился с первоначальных 154 до 184 м — на одиннадцать метров больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун».

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что АПЛ «Белгород» станет не только самой большой, но и самой уникальной субмариной российского флота.

«Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей», - пояснил эксперт.

До появления «Белгорода» АПЛ проекта 941 типа «Тайфун» были одними из самых уникальных систем вооружения в мире, Однако в настоящий момент из шести построенных атомоходов проекта 941 в строю остается только один — ТК-208 «Дмитрий Донской». Корабль решает задачи испытания новых типов морских вооружений и техники. С его борта проводились первые пуски новейшей морской баллистической ракеты «Булава».

Фото: Defence.Ru