«МегаФон» предлагает сервис для онлайн-передачи данных с кассовых аппаратов

21 Апреля 2017 года, 10:35

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — «МегаФон» предлагает новое решение, которое дает возможность передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу из любой точки России.

Как сообщили в пресс-службе компании, предложение от «МегаФона» включает в себя услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу. Базовая стоимость составляет 3 000 рублей за 13 месяцев и будет зависеть от количества подключенных касс и дополнительных услуг.

Кроме того, решение дает возможность использовать платформу управления сим-картами. Удобный веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом.

Специальный тариф для касс «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» за ежемесячную абонентскую плату в 100 рублей, в который включен неограниченный объем передачи электронных чеков, создан для того, чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь.

Благодаря широкому покрытию сети «МегаФона» передать шифрованную информацию с касс будет возможно практически в любой точке страны.

«В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. Мы понимаем потребности бизнеса и создаем комплексные услуги. Компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение», - поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Напомним, что в соответствии с изменениями законодательства с 1 июля 2017 года все организации, которые используют кассы, должны передавать данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.

По данным ФНС сейчас более 70 тысяч налогоплательщиков перевели на новый порядок 220 тысяч кассовых аппаратов. Такой темп должен позволить к 1 июля 2017 года перейти на новый порядок всем налогоплательщикам, которые должны это сделать согласно закону – это порядка 1,15 млн налогоплательщиков, занятых в сфере розничной торговли. «МегаФон Ритейл» уже протестировал в Столичном филиале постановку на учет касс по новым правилам и планирует до 1 июля модернизировать около 6500 тысяч устройств по всей стране.

Ознакомиться с услугой и ценами, отправить заявку на подключение можно здесь.