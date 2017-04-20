«Олкон» участвует в профориентационной акции «Неделя без турникетов»

21 Апреля 2017 года, 10:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» участвует во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», принимая на своей площадке учащихся школ и студентов горнопромышленного колледжа.

В течение пяти дней Оленегорский ГОК посетят пять экскурсионных групп – всего около 130 человек. Руководители основных цехов предприятия рассказывают ребятам о технологической цепочке производства, ключевых профессиях «Олкона», требованиях в части безопасности труда. После теоретической части, надев защитную одежду, гости направляются на промышленную площадку. Они посещают старейший на «Олконе» Оленегорский карьер и новый комплекс сушки концентрата, а на участке ремонта технологического траспорта смотрят вблизи на горную технику.

«Мы придаем профориентационной работе с молодежью большое значение, поскольку это наши будущие сотрудники. Мы стараемся показать ребятам, в каких условиях работают горняки, обогатители, ремонтники, насколько масштабно производство. Открыто говорим о зарплатах и социальном пакете, о том, какие карьерные возможности есть у молодежи. Уверены, что это поможет им правильно выбрать будущую профессию», - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков.

Девятиклассник школы №13 Дмитрий Шушлин отмечает, что впервые был на производстве и получил много впечатлений. «Мы посетили несколько цехов, Оленегорский карьер — он очень красивый. А «БелАЗы» — просто огромные», - говорит Дмитрий.

Сегодня на «Олконе» трудится 1822 работника. В 2016 году на ГОК было принято 111 новых сотрудников.